Белорусов попросили держаться подальше от падающих с самолетов капсул - «При поражении промыть водой с содой»

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Опубликовано: 17.09.2025 10:37 , Обновлено: 17.09.2025

С 16 сентября в различных регионах Беларуси можно будет наблюдать следующую картину: над лесными массивами будут летать самолёты и разбрасывать специальные капсулы с особым лекарственным веществом внутри. Подбирать блистеры с лекарством белорусам категорически запрещается и вообще рекомендуется не находиться в зоне полёта самолётов во время этих спецмероприятий - во избежания получения травмы от падающего с неба предмета. Узнали, что делать, если препарат всё же попадёт на кожу человека.

Речь о специальных приманках с вакциной от бешенства. Их белорусские ветеринарные станции ежегодно разбрасывают с воздуха по лесным массивам, чтобы не допустить эпидемии этого опасного заболевания среди диких плотоядных животных. Этой осенью кампания по оральной вакцинации в белорусских лесах стартовала 16 сентября, сообщил портал Pristalica.by.

Специалисты Минской районной ветеринарной станции предупредили о том, что такие приманки категорически запрещается даже просто брать в руки. Однако если содержимое капсулы всё же случайно попадёт вам на кожу (или слизистые оболочки, например, в глаза, полость рта или носа), следует предпринять следующие шаги:

сразу же промыть поражённый участок большим количеством воды,

затем обработать место поражения 2%-ным раствором пищевой соды,

как можно скорее обратиться к врачу за медицинской консультацией.

Районная газета “Поставский край” в прошлом году показывала, как выглядят ветеринарные приманки и капсулы с лекарством от бешенства.









В свою очередь заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда в комментарии районному порталу Newgrodno.by уточнил, что скармливать такие приманки домашним животным также нельзя.

Гайда напомнил, что домашние собаки, кошки и прочие плотоядные животные в обязательном порядке должны проходить ежегодную вакцинацию, о чём заблаговременно должны позаботиться их хозяева. В противном случае владельцев непривитых питомцев или нарушивших сроки вакцинации могут привлечь к административной ответственности.

Дело в том, что уклонение от проведения вакцинации, равно как и нарушение сроков вакцинации может рассматриваться как нарушение правил содержания животных.

По статье 16.30 КоАП Беларуси за это владельцу домашних питомцев может грозить штраф от 1 до 15 базовых величин (то есть от 42 до 630 рублей сегодня). Однако в случае, если такое нарушение приведёт к тому, что будет причинён вред здоровью людей или имуществу (например, если ваша не привитая от бешенства собака укусит кого-то), размер максимального штрафа вырастает в разу - до 30 базовых (то есть до 1 260 рублей), а к нарушителю могут применить даже общественные работы или административный арест.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом было немало зарегистрированных случаев контакта сельских жителей и их домашних животных с больными бешенством дикими зверями. Так, в июле сразу два случая массового контакта людей с больными бешенством животными произошли в Могилевской и Витебской областях - контактировали с заражёнными в общей сложности 16 человек. В Министерстве здравоохранения заверили, что держат ситуацию на своём контроле, но предупредили, что “даже самые милые и дружелюбные животные могут быть заражены”.

Два случая массового контакта с бешеными животными произошли на Витебщине и Могилёвщине. Минздрав назвал источник