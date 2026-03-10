Аллергикам приготовиться. В двух областях Беларуси выросла концентрация пыльцы

Опубликовано: 10.03.2026 16:39 , Обновлено: 10.03.2026

С 10 марта в Гродненской и Брестской областях концентрация пыльцы ольхи в воздухе достигла максимальных опасных значений, сообщил Telegram-канал Nadvorie.

Самое опасное для аллергиков время суток, однако, не днём. Наиболее высокая концентрация ожидается в предзакатные часы, когда стихнет приземный ветер и установится инверсия температуры.









Финский метеорологический институт, который и опубликовал карты распространения пыльцы, считает, что количество может достичь 2000 пыльцевых зёрен на кубический метр.

Особенности сезонной аллергии

Пыльца ольхи — распространённый аллерген в наших широтах. А в климатических условиях Беларуси ольха открывает сезон поллиноза (аллергической реакции на пыльцу растений), выступая своего рода «индикатором» предстоящего нашествия других весенних аллергенов.

Из-за трансграничного переноса воздушных масс пыльца может начинать распространяться в южных регионах (Брестская и Гомельская области) уже в первой декаде марта, даже если в северных районах ещё лежит снег.

Сама ольха (Alnus) относится к семейству Берёзовые, что, в свою очередь, и определяет агрессивность её пыльцы. И хотя берёза — «королева» аллергенов (пик в конце апреля – мае), пыльца ольхи тоже может принести неудобства. Она менее аллергенна в абсолютных единицах, но её коварство в том, что она первой атакует слизистую, уже раздражённую сухим зимним воздухом и городской пылью. Фактически, она готовит почву для более тяжёлого протекания аллергии на берёзу.

Помните, что одной из неприятных особенностей аллергии на ольху является риск развития перекрёстной пищевой непереносимости. В период цветения иммунная система людей может остро реагировать на продукты, содержащие похожие белковые структуры:

Косточковые фрукты: яблоки, груши, персики, сливы.

Орехи: особенно фундук (лещина) и миндаль.

Овощи и зелень: сырая морковь, сельдерей, петрушка.

Напитки: берёзовый сок и травяные сборы.

Для минимизации последствий аллергикам рекомендуется: