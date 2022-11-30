Учёные объявили о "новой эре" в медицине на Земле

Опубликовано: 30.11.2022 13:26 , Обновлено: 30.11.2022

Исследователи заявили о наступленим "новой эры" в медицине после того, как результаты исследования впервые показали, что новое разработанное лекарство Леканемаб может замедлить симптомы болезни Альцгеймера.

Результаты клинического испытания также показали, что препарат Леканемаб очищает мозг пациентов от скоплений белка под названием Амилоид, который считается ключевой причиной наиболее распространенной формы деменции.

[info_b]Согласно [link href=“https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] ВОЗ, болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции — на нее приходится 60-70% всех случаев. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией. По оценкам ВОЗ, доля населения Земли в возрасте 60 лет и старше с деменцией составляет от 5% до 8%. По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 миллиона человек в 2030 году и 152 — к 2050 году. До настоящего времени не существовало какой-либо терапии для излечения деменции или изменения хода ее развития. [/info_b]

Обнародованные данные на конференции в Сан-Франциско, вызвали прилив оптимизма у ученых, многие из которых потратили десятилетия, пытаясь понять, что приводит к болезни, и найти лечение. Роб Ховард, профессор психиатрии пожилых людей в Университетском колледже Лондона, сказал, что результаты были “замечательными и вселяющими надежду”, добавив: “Наконец-то мы добились определенного прогресса в борьбе с этой самой страшной болезнью, и годы исследований и инвестиций, наконец, окупились”.

“Это кажется важным и историческим событием. Это вселит настоящий оптимизм в то, что слабоумие можно победить и однажды даже вылечить”, - заявил профессор.

Производители препарата опубликовали первые результаты в пресс-релизе ранее осенью, но многие врачи воздерживались от празднования, пока полные результаты не были опубликованы на конференции “Клинические испытания при болезни Альцгеймера”.

Они показали, что Леканемаб замедлил снижение памяти и умственной подвижности на 27% у пациентов с легкой формой болезни Альцгеймера, [link href=“https://news.sky.com/story/lecanemab-new-alzheimers-drug-slows-decline-in-memory-fuelling-hope-doctors-will-one-day-cure-dementia-12758236” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] Sky News.

Критически важно, что препарат удалял так много амилоидного белка, что после его применения у пациентов не оставалось симптомов болезни Альцгеймера на сканировании мозга. Исследование убедительно свидетельствует о том, что препарат начинает оказывать клинический эффект только после того, как уровень амилоида в головном мозге снижается до низкого уровня.

Результаты после 12 месяцев лечения показали, что оно было не столь эффективным, но через 18 месяцев эффект был значительным. Врачи с оптимизмом смотрят на то, что продолжение лечения приведет к еще лучшим результатам.

Профессор Ник Фокс, директор Исследовательского центра деменции при Университетском колледже Лондона, сказал: “Это подтверждает новую эру лечения болезни Альцгеймера, эру, которая наступает после более чем 20 лет напряженной работы многих, многих людей, со многими разочарованиями на этом пути”.