"Звонят и говорят по-русски" - Телефонные мошенники похитили у литовцев уже 16,5 млн евро. Сколько раз звонили главе полиции?

Опубликовано: 18.07.2025 07:36 , Обновлено: 18.07.2025

Генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас признался, что даже ему мошенники звонили раз 10. А с начала 2025 года у литовцев путем телефонного мошенничества похитили не менее 16,5 млн евро.

В Беларуси милиция тоже говорит об усилившейся активности телефонных преступников, однако сумму ущерба для белорусов не называла. Но действуют мошенники по схожей схеме?

«Сейчас в Литве мы переживаем, я бы сказал, эпидемию электронного и телефонного мошенничества», — признался глава литовской полиции.

По его словам, хотя среди преступников есть и сами литовцы, значительную часть звонков мошенники совершают из стран “восточного фланга”. “Телефонное мошенничество – действительно чрезвычайно прибыльный бизнес, и им занимаются очень крупные преступные группировки”, - пояснил он.

“Поистине удивительно, как часто люди звонят и говорят по-русски, а литовцы считают, что это телекоммуникационные компании: Telia, Tele2 или сотрудники полиции, говорящие по-русски. В любом случае, я хочу заявить, что литовская полиция, телекоммуникационные компании, банки, Google не звонят и не говорят по-русски с литовцами. Если вы слышите русское приветствие при звонке с незнакомого номера, лучше всего просто повесить трубку и закончить разговор”, - прмзвал он.

По его словам, только с января 2025 года полиция насчитала более 10 тысяч сообщений разного рода, начала более 1200 досудебных расследований.

“Мне самому, наверное, звонили раз десять. Но когда я слышу в трубке русское приветствие и вижу, что номер неизвестен, я просто вешаю трубку, и мне больше не звонят”, - рассказал Паулаускас.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях начала распространяться новая мошенническая схема, в которой, судя по всему, для убедительности используется дипфейк Александра Лукашенко. В ролике, сделанном с помощью искусственного интеллекта, он будто бы убеждает белорусов вкладываться в новую государственную инвестиционную платформу.

Белорусов призвали не верить дипфейку с Лукашенко с призывами инвестировать. Что известно?