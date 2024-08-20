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Звезду фильма "Убить Билла" Майкла Мэдсена арестовали за то, что он выгнал жену из дома

Звезду фильма "Убить Билла" Майкла Мэдсена арестовали за то, что он выгнал жену из дома
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Американского актёра, звезду фильмов «Бешеные псы» и «Убить Билла» Майкла Мэдсена задержали по обвинению в домашнем насилии. По словам его законного представителя, у 66-летнего мужчины возникли "разногласия с супругой", после чего он "толкнул жену" и выгнал её из дома.

В Департаменте шерифа округа Лос-Анджелес подтвердили, что вскоре после полуночи в субботу, 17 августа, им позвонила женщина, которая утверждала, что муж “толкнул её и выгнал из дома”. Позже в полиции установили, что это была жена актёра, Диана Мэдсен.

Прибывшие на место сотрудники арестовали звёздного дебошира после того, как допросили его и его супругу. Мэдсена доставили в отдел, где он провёл часть выходных за решеткой. Чуть позже в дело вмешался адвокат, и актёра выпустили под залог в 20 тысяч долларов. На данный момент ведётся разбирательство, передала британская газета The Guardian.

«Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих», — отметил один из представителей актёра.

Майкл Мэдсен с женой
Майкл Мэдсен с женой

К слову, у Мэдсена это не первые проблемы с законом. В 2012 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, однако в итоге полиция заключила с ним сделку о признании вины, которая предусматривала посещение собраний анонимных алкоголиков. В 2019 году актёра лишили роли в фильме «Признания серийного убийцы» после того, как он в пьяном виде врезался на своем Land Rover в столб. Тогда он провёл в за решёткой четыре дня.

[info_b]Майкл Мэдсен — американский актёр, снявшийся более чем в 170 фильмах. Наиболее известен благодаря своему участию в таких картинах, как «Бешеные псы» (1992), «Донни Браско» (1997), «Убить Билла» (2004), «Город грехов» (2005), «Омерзительная восьмёрка» (2015) и других.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что известного французского актёра Жерара Депардье арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Речь идёт о двух эпизодах непристойного поведения — в 2014 и 2021 годах, когда француз якобы приставал к своей помощнице и декоратору, которые работали вместе с ним на съёмочных площадках.

Депардье арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах

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