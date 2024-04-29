Опубликовано: 29.04.2024 15:36 , Обновлено: 29.04.2024

Известного французского актёра Жерара Депардье арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Речь идёт о двух эпизодах непристойного поведения — в 2014 и 2021 годах, когда француз якобы приставал к своей помощнице и декоратору, которые работали вместе с ним на съёмочных площадках.

Известно, что в понедельник утром, 29 апреля, Жерара Депардье вызвали на допрос и поместили под стражу, сообщил французский телеканал Вfmtv.

Первый иск на актёра подала ассистентка, которой на момент происшествия было 24 года. Согласно её версии событий, Депардье “трогал девушку по всему телу”, после чего бросил ей “неприличные слова”. В январе 2023 года она подала жалобу на «сексуальное насилие над уязвимым лицом со стороны лица, злоупотребляющего служебными полномочиями».

Второе заявление в феврале 2023 года написала 53-летний декоратор фильма. Она обвинила 75-летнего француза в «сексуальном насилии», «сексуальных домогательствах» и «оскорблениях по признаку пола».

По её словам, Депардье якобы поймал женщину в коридоре, после чего «схватил с жестокостью» и «трогал её талию, живот, доходя до груди». Сообщается, что съёмочная группа, узнав о произошедшем, попросила актёра извиниться, что он и сделал. Однако впоследствии всё равно было начато расследование, сообщили в прокуратуре Парижа.

Сам француз с обвинениями не согласен. В письме, опубликованном в октябре прошлого года в газете Lefigaro, Жерар Депардье заявил, что хочет сказать “свою правду” и заверил, что “никогда в жизни не оскорблял женщину”.

«В суде, перед лицом расправы, которой я подвёргся, у меня есть только моё слово, чтобы возразить», — написал известный актёр.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Украины решили выплатить компенсации жертвам, которые пострадали от насилия во время вооружённого конфликта с Россией. По словам супруги Владимира Зеленского, это является “важным шагом на пути к восстановлению справедливости”.

Около 500 человек. В Украине пообещали компенсации за сексуальное насилие со стороны российских солдат