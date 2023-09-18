"Знаю где" - Зеленский пообещал "мощно прорвать" оборону россиян в Украине

Опубликовано: 18.09.2023 13:30 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью для программы 60 Minutes на американском канале CBS заявил, что точно знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиян.

“Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информацией. Извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать – и мощно прорвать”, – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что командование ВСУ не намерено останавливать наступлении с началом дождей и холодов. «Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — заявил президент Украины в интервью телеканалу СBS.

Но война России в Украине не закончится ни парадом победы в Москве, ни парадом победу в Киеве. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов объяснил, почему война России и Украины «не закончится парадом победы в Москве»

Тем временем, советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ успешным.

В интервью CNN он назвал прорыв первой линии обороны России причиной оптимизма.

“Инициатива полностью принадлежит Украине, - заявил Подоляк. - Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России”.