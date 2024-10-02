"Зло в чистом виде" — В Польше разгорелся скандал из-за алкоголя в тюбиках

Опубликовано: 02.10.2024 11:27 , Обновлено: 02.10.2024

В Польше разгорелся скандал после того, как в продуктовых магазинах начали появляться 15-процентные алкогольные напитки в тюбиках, похожих на детское питание. Судя по фотографиям, которые распространились в Интернете, стоят такие пакетики почти 10 злотых, что в перерасчёте на наши деньги — около 8 белорусских рублей. Ожесточённые споры разгорелись из-за того, что такая форма может увеличить риск употребления алкоголя среди подростков.

Так, войну алкогольным тюбикам сразу же объявили польские власти. Многие утверждали, что столь противоречивый продукт “может ввести потребителя в заблуждение”, из-за чего пострадают молодые люди, которые ещё не достигли 18 лет. Речь идёт о том, что разноцветную упаковку легко спутать с фруктовыми детскими муссами, которые, правда, хранятся на других полках.

Так или иначе, чиновники забили тревогу и начали требовать убрать товар из польских магазинов. Один из депутатов Сейма, Шимон Головня, обратился к производителю, где назвал алкоголь в тюбиках “злом в чистом виде”. В своём эмоциональном посте в Facebook он пожелал, чтобы “карма вернулась” и “жадность наказала сама себя”, передала польская служба Business Insider.

“Уважаемая компания, то, что вы делаете, — это зло в чистом виде. Я искренне надеюсь, что карма вернётся к вам, и ваша жадность накажет сама себя. Протестуют ответственные производители детских закусок, и этот бойкот покажет вам, что с родителями не стоит связываться. И я этот вопрос тоже не отпущу в качестве депутата”, — подчеркнул польский чиновник.

Вопрос об алкоголе в тюбиках стал настолько громким, что о реакции также заявила министр образования Барбара Новацка. По её словам, она была глубоко потрясена как родитель, когда увидела продукт. Однако в интервью польскому радио женщина призналась, что в настоящее время продажа алкоголя в таком виде является абсолютно законной.

[info_b]За последние три десятилетия потребление алкоголя в Польше неуклонно растёт. По данным Национального центра по борьбе с зависимостью, среднее количество чистого алкоголя на душу населения в 1993 году составляло 6,52 литра. В 2003 году показатель вырос до 7,86 литра, а в 2013 году — до 9,67 литра.[/info_b]

Что ответили производители?

Производители алкогольного ликёра ответили на обвинение, заявив, что продукт ориентирован на взрослых, и его форма обусловлена тем, что саше — это “практичная упаковка, которая отлично заменяет традиционное стекло”. По их словам, на ней имеются чёткие маркировки с информацией о процентном содержании алкоголя.

”…Они отличаются цветовой гаммой и дизайном, имеют акцизные марки, продаются на специальных и чётко обозначенных стендах, отвечают всем остальным требованиям закона”, — отметили производители. Также они заявили, что претензия насчёт того, что компания якобы поощряет употребление алкоголя несовершеннолетними, является исключительно “абсурдным обвинением”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше разгорелся скандал после визита президента страны Анджея Дуды в соседнюю Чехию. Туда польского лидера пригласили на праздновании 80-летия экс-президента Чехии Милоша Земана, которое проходило в замке Глубока на юге страны и которое журналисты поспешили окрестить “балом с друзьями Путина”.

В Польше разгорелся скандал из-за «бала с друзьями Путина», который посетил президент Дуда