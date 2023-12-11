Журналисты поймали на камеру эмоциональную дискуссию Зеленского с Орбаном

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Опубликовано: 11.12.2023 08:42 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 декабря, пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Короткая и незапланированная встреча двух лидеров состоялась в Буэнос-Айресе на мероприятии, организованном для глав государств после церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентине Хавьера Милея.

На кадры видеотрансляции мероприятия, которая велась на официальном YouTube-канале Сената Аргентины, обратили внимание украинские СМИ. О чём беседовали два политика, не известно, поскольку их голосов на видео не слышно, однако из без слов понятно, что разговор был весьма эмоциональным. Для этого достаточно взглянуть на выражение лица Зеленского, с каким он реагировал на слова Орбана.

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В офисе президента Украины встречу с Орбаном пока никак не прокомментировали. В официальном сообщении о его поездке в Аргентину присутствовала лишь общая фраза о “неформальных беседах с главами государств и правительств других стран”.

Венгерская сторона эмоциональную дискуссию двух лидеров официально также не комментировала.

Украинские СМИ отметили, что острых тем для обсуждения у лидеров Украины и Венгрии более чем предостаточно. Так, Венгрия активно выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, которого Киев добивается с февраля 2022 года. Страна также выступила против корректировки союзного бюджета с целью предоставления дальнейшей финансовой помощи Киеву. Буквально на прошлой неделе правящая партия Венгрии представила в парламент проект резолюции против начала таких переговоров.

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Сам Орбан не раз делал неоднозначные заявления относительно войны Украины и России, за что регулярно подвергался критике как в самой Украине, так и внутри страны - со стороны оппозиции. Так, в мае этого года в интервью Bloomberg он заявил, что “Украине не выиграть войну с Россией, а то, кто к кому вторгся, не имеет значения”, а летом призвал Киев приступить к переговорам с Москвой, предупредив, что в случае контрнаступления Украина понесет слишком большие потери.

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