Журналиста, выступающего на белорусском госрадио, зарегистрировали кандидатом в президенты Польши. Кто он?

Опубликовано: 10.04.2025 21:08 , Обновлено: 17.09.2025

Государственная избирательная комиссия (PKW) Польши официально зарегистрировала кандидатом на предстоящих президентских выборах Мацея Мацяка — журналиста, общественного деятеля и лидера «Движения за процветание и мир». Эта новость привлекла особое внимание в соседней стране, поскольку Мацяк — частый гость «Международного радио Беларусь». Это вещающая на польском языке государственная радиостанция Беларуси.

По данным польских источников, Мацею Мацяку около 55 лет, он родом из города Влоцлавек.

По профессии — журналист, в прошлом около 10 лет руководил созданной им местной телекомпанией CW24TV. Ещё в 2016 году, как заявили польские медиа, эту станцию обвинили в распространении «дезинформации и российских нарративов» о событиях в Украине.

С 2022 года Мацяк ведёт YouTube-канал «Musisz to wiedzieć» («Ты должен это знать»).

Он является лидером основанного им же общественно-политического движения «Движение за процветание и мир» (Ruch Dobrobytu i Pokoju).

Как написало, в частности, польское издание wyborcza.pl, Мацей Мацяк «неоднократно и часто» появлялся в эфире польскоязычной службы государственного «Международного радио Беларусь». Там его называют «политологом».

В одной из программ, заявил источник, он выступал вместе с бывшим польским судьёй Томашем Шмидтом, получившим убежище в Беларуси.

Польские СМИ также указали на то, что Мацяк не скрывает своих «открытых симпатий» к Беларуси и России.

По их заявлениям, в одном из эфиров в конце марта этого года, отвечая на вопрос, что бы он сказал лидерам Беларуси, России и Китая, Мацяк выразил им поддержку, назвав их «оплотом нормальности в этом мире, охваченном злым капиталом».

Нынешний старт в президентской гонке — далеко не первая попытка Мацяка занять выборную должность. По информации польских медиа, он неоднократно и безуспешно баллотировался на пост мэра родного Влоцлавека (в 2018 и 2024 гг.), участвовал в местных выборах (в 2006 и 2023 гг.), а также пытался избраться в Сейм Польши в 2023 году со своим движением — также без успеха.

Мацей Мацяк стал одним из 12 кандидатов, официально зарегистрированных польской ГИК на 10 апреля. Среди его соперников фигурируют такие известные политики, как действующий маршалек Сейма Шимон Головня (от блока «Третий путь»), президент Варшавы Рафал Тшасковский (от «Гражданской коалиции»), а также кандидат от «Конфедерации» (Славомир Ментцен) и пользующийся поддержкой правящей партии ПиС глава Института национальной памяти (IPN) Кароль Навроцкий, и другие.

Напомним, нынешний президент Анджей Дуда не имеет права участвовать в новых выборах, так как он уже дважды занимал эту должность. Выборы назначены на 18 мая.

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