Кандидат в президенты предложил поменять герб и гимн Польши и ввести ежедневную клятву верности в 8 утра

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Опубликовано: 09.04.2025 11:46 , Обновлено: 09.04.2025

Один из кандидатов в президенты Польши Артур Бартошевич предложил поменять герб и гимн страны. Он пояснил инициативу изменить гимн случаем с министром национальной обороны Польши. Еще одно предложение от Бартошевича - ввести ежедневную клятву верности в 8 утра в школах.

Так, в интервью польскому изданию Fakt Бартошевич сказал, что хотел бы видеть праздничный гимн Rota в качестве национального. Сейчас гимном страны является «Мазурка Домбровского» (Mazurek Dąbrowskiego).

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Rota — польская поэма начала XX века, а также праздничный гимн. Текст песни Rota написала в 1908 году активистка движения за независимость Польши, поэтесса Мария Конопницкая в ​​знак протеста против политики Германской империи по насильственной германизации поляков.

“Мазурка Домбровского”, предположительно, была написала в 1797 году публицистом Юзефом Выбицким. Эта песня стала гимном Польского восстания 1830-1831 годов (известного также как Ноябрьского) и Польского восстания 1863-1864 годов (или Январского). “Марш Домбровского» стал государственным гимном 26 февраля 1927 года.

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Как [link href=“https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,31837847,kandydat-na-prezydenta-chce-zmienic-hymn-i-godlo-polski-to.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Gazeta.pl, Бартошевич считает, что политики оскорбили достоинство «Мазурки Домбровского». В качестве примера он привел ситуацию с вице-премьером - министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. В феврале он участвовал в церемонии открытия детского сада из блок-контейнеров в Строне-Сленске.

“Когда я недавно увидел, как Косиняк-Камыш поет гимн в контейнерах в детском саду, это было самое низкое, что могло случиться. Если кто-то, какой-то глупый министр, крикнет Rota в контейнерах, поляки этого не допустят”, - считает кандидат в президенты. По его словам, именно Rota поляки поют в самые торжественные моменты.

Что касается герба, то Бартошевич предложил использовать дизайн 1919-1927 годов с орлом с закрытой короной, увенчанной крестом.

Герб Польской Республики в 1919-1927 годах

Современный герб Польши

Еще политик рассказал, как он видит свою инициативу по ежедневной клятве верности. «По примеру США молодые польские женщины и мужчины в возрасте от 3 до 18 лет ежедневно в 8:00 утра приносят клятву верности Республике Польша на польском флаге и гербе, а перед началом занятий в школах исполняется польский национальный гимн», — написал он в своей предвыборной программе.

Также Бартошевич предложил ввести «демографическую стипендию» для третьего и четвертого ребенка в размере 1250 злотых (1000 белорусских рублей), а для последующих детей — в размере 1500 злотых (1200 белорусских рублей). Он также заявил, что многодетным семьям следует предоставить транспортные средства.

Сайт eDziecko.pl обратился к родителям с просьбой обсудить это предложение. Большинство людей оценили его довольно критически, передала Gazeta.pl. “Еще одна странная идея , которая на самом деле ничего не изменит в жизни родителей. Я понимаю, что это привлекательная «избирательная колбаса», но, может быть, было бы разумнее включить эту попытку помощи в налоговые льготы для многодетных семей”, — сказал один из собеседников портала.

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Выборы президента Польша назначены на 18 мая 2025 года. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться на переизбрание по Конституции страны, так как находится на этой должности второй срок.

Артур Бартошевич, которому сейчас 51 год, является преподавателем Коллегии социально-экономических наук Варшавской школы экономики. Доктор экономических наук. С 2016 по 2018 год он был президентом Национального совета Польской ассоциации экспертов и оценщиков фондов Европейского союза. С 2019 года Бартошевич является председателем Программного совета Института Новой Европы.

Выдвигается как независимый кандидат. Слоган его кампании - “Здоровый рассудок в больные времена”.

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Ранее Telegraf.news писал, что в канцелярию президента Польши Анджея Дуды в декабре 2024-го поступила петиция с требованием поменять цвета польского флага. Речь идет не о полной смене, а только оттенке красного.

Президенту Польши предложили поменять цвета польского флага