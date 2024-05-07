"Живыми или мертвыми" - ХАМАС предложил Израилю отдать 33 заложника

Опубликовано: 07.05.2024 09:10 , Обновлено: 26.02.2025

Террористическая организация ХАМАС предложила Израилю вернуть 33 захваченных осенью 2023 года мирных жителя. Такое предложение содержится в черновике договора о перемирии, который попал в руки журналистов AlJazeera. Важная деталь - террористы пообещали передать заложников "живыми или мертвыми".

Телеканал AlJazeera сообщил, что получил копию последнего предложения о прекращении огня, одобренного ХАМАСом. Некоторые детали включают в себя то, что ХАМАС должен освободить “33 израильских пленника (живых или мертвых), включая женщин (гражданских лиц и солдат), детей (в возрасте до 19 лет, которые не являются солдатами), лиц старше 50 лет и больных” на первом этапе в обмен на нескольких заключённых в Москве польских тюрьмах.

В документе также говорится, что ХАМАС освободит “всех живых израильских женщин-солдат” в обмен на пленных. На втором этапе в тексте говорится, что ‘израильские войска должны полностью уйти из сектора Газа”. Про третий этап пока ничегл неизвестно.

Боевики ХАМАС сделаем такое предложение на фоне начала наступления израильской армии.на город Рафах.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что предложение ХАМАСа “далеко от основных требований Израиля”, но Иерусалим направит переговорщиков для переговоров, “чтобы исчерпать потенциал для достижения соглашения”.

Тем временем, из Рафаха сообщили о массированных бомбардировках, которые продолжались всю ночь.

После того, как переговоры, проведенные ранее в тот же день, не привели к соглашению, ХАМАС заявил в понедельник вечером, что проинформировал посредников, Египет и Катар, о своем “одобрении их предложения о прекращении огня” в семимесячной войне, что побудило ликующие толпы выйти на улицы Рафаха.

Близкий союзник Израиля Соединенные Штаты заявили, что они “обдумывают” ответ ХАМАСа, сообщило Agence France-Presse.

Ранее Telegraf.news сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 7 мая, начала наземную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газы. Израильские власти накануне заявили, что предложение о перемирии со стороны исламистской террористической группировки ХАМАС “не отвечает их требованиям”, поэтому Военный кабинет одобрил продолжение наступательной операции.

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