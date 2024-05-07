Израиль ввёл танки и нанёс авиаудар по Рафаху. К чему готовятся дальше?

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Опубликовано: 07.05.2024 08:39 , Обновлено: 26.02.2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 7 мая, начала наземную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газы. Израильские власти накануне заявили, что предложение о перемирии со стороны исламистской террористической группировки ХАМАС "не отвечает их требованиям", поэтому Военный кабинет одобрил продолжение наступательной операции.

“Отказ ХАМАСа от любого плана, который позволил бы вернуть заложников, вынуждает нас начать операцию в Рафахе”, — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, комментируя решение продвигаться вглубь сектора Газа.

В результате, по данным издания The Times ofi Israel, в ночь на 7 мая израильские военные нанесли “целенаправленные удары” по объектам, связанным с ХАМАС, на востоке Рафаха, который называют “последним оплотом” этой террористической группировки.

В соцсети Х появились видеоролики, на которых, как утверждают их авторы, показаны последствия авиаудара Израиля по Рафаху.

Также в Сети распространились фото и видео сигнальных ракет в небе над сектором Газа, которые, по данным местных СМИ, израильские военные используют ночью при продвижении военной техники.

Позднее на страничке национальной разведывательной службы Израиля (Моссад) также появилось видео танка, приближающегося к погранпереходу в Рафахе на границе с Египтом. Его, судя по дальнейшим фото и комментариям, израильские военные официально объявили своим, сняв палестинские флаги с флагштоков у контрольно-пропускного пункта и заменив их на флаг Израиля.

По словам израильских военных, на которых сослалось издание The Times ofi Israel, операцию проводила 401-я бронетанковая бригада. Помимо захвата КПП военные также взяли под свой контроль одну из главных дорог, ведущих в восточный Рафах.

Согласно официальным данным ЦАХАЛ, в ходе ночной операции было убито как минимум 20 боевиков, уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, двигавшийся в направлении танка ЦАХАЛа, ВВС атаковали более 50 объектов ХАМАС. Ни один израильский солдат, по официальным данным, в ходе ночной операции не пострадал.

Чего ждать дальше?

В настоящее время, по данным военных, солдаты ЦАХАЛ “обыскивают местность и готовятся к дополнительным миссиям”, при этом не уточняя конкретные планы ЦАХАЛ в регионе.

По данным телеканала Aljazeera, в результате ночного наступления израильской армии в Рафахе погибли по меньшей мере 12 человек. При этом израильские военные заранее предупредили местных жителей о готовящейся наступательной операции и призвали их эвакуироваться, предложив конкретные безопасные маршруты.

Судя по видео в соцсетях, многие воспользовались этим предложением.

Ранее Telegraf.news сообщил, что террористы ХАМАС заявили, что согласились на перемирие на фоне заявлений Израиля о предстоящем наступлении на Рафах.

ХАМАС предложил «перемирие» после угрозы Израиля атаковать Рафах

Эту новость в самом секторе Газа, судя по кадрам телеканала Aljazeera, местные жители встретили с воодушевлением в надежде на прекращение военных действий.