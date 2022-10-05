В США испугались облака в виде ядерного гриба, а в России — «непонятного свечения»
В американском Лас-Вегасе жители испугались появление в небе облака в форме гриба от ядерного взрыва. Все потому, что, по их словам, рядом находится военный полигон для испытаний. В то же время в российском Белгороде местные обнаружили необычные яркие столбы света.
«Ядерное облако» в Лас-Вегасе
Американцы опубликовали фото и видео с «ядерным» облаком в соцсетях. Они начали обсуждать, слышал ли кто-то информацию о возможных испытаниях ядерного оружия.
«Когда вы живете в городе в 65 милях от полигона для испытаний ядерной бомбы, облака странной формы могут вызывать стресс», — написал один из жителей Лас-Вегаса.
Но позже власти успокоили горожан. По их словам, облако просто-напросто подсветил солнечный свет.
«Непонятное свечение» в Белгороде
В свою очередь вечером 4 октября жители российского Белгорода на границе с Украиной заявили о «непонятном свечении» или НЛО.
Фотографии и видео также появились в соцсетях.
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Кто-то предположил, что это световой столб — разновидность гало. Другие выдвинули версию, что над Белгородом включили зенитные прожекторы.
Позже похожие столбы увидели и в Москве.
Кстати, по информации местных пабликов, белгородцы уже раскупают в аптеках йод из-за страха ядерной войны.
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