Жители российского Туапсе сняли на видео взрыв беспилотника на НПЗ

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Опубликовано: 22.07.2024 10:01 , Обновлено: 22.07.2024

Власти Краснодарского края России сообщили, что в ночь на 22 июля в районе курортного города Туапсе система ПВО поразила 8 беспилотников. В результате падения обломков была повреждена инфраструктура местного нефтеперерабатывающего завода — на площади 50 кв. м. случился пожар. Момент взрыва БПЛА над Туапсе сняли очевидцы.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над акваториями Чёрного и Азовского морей военные сбили 17 БПЛА. Жители и гости Туапсе утверждали, что слышали от восьми до десяти взрывов, а в самом городе работало ПВО. Пострадавших от пожара на местном НПЗ нет, сообщили власти Краснодарского края. Однако конкретное название предприятия не уточнили.

[info_b]Туапсе — курортный город и крупный порт на побережье Чёрного моря, расположенный неподалеку от Сочи и Краснодара. В Туапсе находится НПЗ «Роснефти». В январе на его территории загорелась вакуумная установка, предположительно, из-за удара беспилотника.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения “горячей фазы” войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным.

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