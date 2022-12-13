Жители Брянской области сообщили о взрывах на военных объектах

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.12.2022 08:30 , Обновлено: 13.12.2022

Ночью 13 декабря в телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в двух населенных пунктах в Брянской области России, где есть военные объекты. Местные власти пока не подтверждали информацию.

Так, российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей написали о взрывах в городе Клинцы и в поселке Климово.

Как сообщается, в городе Клинцы, «произошел мощный взрыв» в районе военной части.

Тем временем журналисты «Страны» отметили, что город находится в 50 км до украинской границы.

«Поэтому, если обстрел был со стороны Украины, то бить могли разве что «Хаймарсы». Или беспилотники. Либо речь может идти о диверсии», — написали там.

Что касается поселка Климово, то он находится примерно в 30 км от украинской границы. Местные сообщили о взрывах и пожаре. В населенном пункте находится военный аэродром.

Напомним, что в начале декабря беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях.