Жителей Москвы и Свердловской области попросили пройти в бомбоубежища

Опубликовано: 09.03.2023 16:28 , Обновлено: 09.03.2023

9 марта жители некоторых регионов России услышали по телевидению и радио призывы пройти в бомбоубежища из-за воздушной тревоги. В частности, тревожные предупреждения прозвучали в Москве и Свердловской области.

В МЧС РФ сообщили что сигналы о воздушной тревоге в Москве и Свердловской области, которые прозвучали в эфире некоторых телеканалов и радиостанций, были ложным. В российском ведомстве утверждают, что это произошло из-за взлома серверов СМИ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.

Однако ранее жители Москвы заметили, что на крышах домов в центре столицы РФ начали появляться зенитные комплексы. Таким образом, власти РФ косвенно подвердили, что Украина уже может совершать атаки на расстоянии сотен километров от своей границы.

В Москве начали устанавливать ЗРК на крышах домов

А уже 27-28 февраля в Санкт-Петербурге, под Москвой и в Туапсе зафиксировали пролет настоящих боевых беспилотников. Один из них рухнул ударил по нефтебазе в Краснодарском крае (Туапсе). Обломки ещё одного нашли недалеко от подмосковной Коломны. По прямой от позиций украинских войск до Туапсе, кстати, более 400 километров.

Тем временем в Украине объявили о старте массового выпуска БПЛА с дальностью полета 3000 километров. “Сейчас у нас идет серийное производство. Количество нам запрещено разглашать. Первые образцы дронов будут эксплуатироваться ВСУ, когда наш продукт используют и дадут обратную связь. Уже определены подразделения, которые будут использовать их», - рассказал партнер компании AeroDrone Дмитрий Шимкив.

Такие дроны смогут долетать не только до центральной России, но и до крупных городов в Сибири.