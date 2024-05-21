Жена Клуни поддержала ордер на арест Нетаньяху. Что ответили в США, Германии и Франции?

Опубликовано: 21.05.2024 13:20 , Обновлено: 21.05.2024

Адвокат по правам человека и по совместительству жена известного американского актёра Амаль Клуни поддержала решение прокурора Международного уголовного суда арестовать высших руководителей Израиля и ХАМАСА. Напомним, причиной такого намерения стали "военные преступления и преступления против человечности", сообщили в МУС.

Амаль Клуни рассказала, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан четыре месяца назад попросил её помочь в “оценке доказательств предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в Израиле и Газе”. В итоге женщина присоединилась к группе международных экспертов по правовым вопросам, передал британский телеканал CNN. Позже Клуни отметила, что выводы комиссии по этому вопросу были “единодушными”.

“Я находилась в этой комиссии, потому что верю в верховенство закона и необходимость защиты жизней мирных жителей. Закон, защищающий гражданское население во время войны, был разработан более 100 лет назад и применяется в любой стране мира, независимо от причин конфликта ”, — подчеркнула Амаль Клуни.

Комиссия также была единодушна в заключении, что “лидеры ХАМАСА Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания совершили военные преступления и преступления против человечности, включая захват заложников, убийства и преступления сексуального насилия”.

Также Клуни добавила, что есть “разумные основания полагать”, что Нетаньяху и “министр обороны Израиля Йоав Галлант совершили военные преступления и преступления против человечности, включая голод как метод ведения войны, убийства, преследования и массовое истребление”.

[info_b]Амаль Клуни — профессиональный юрист. Окончила колледж при Оксфорде, а также юридический факультет Нью-Йоркского университета по специальности «Международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека». С 2004 года работает в Международном суде ООН. Вместе с мужем Джорджем Клуни она является соучредителем фонда за справедливость, который оказывает бесплатную юридическую поддержку жертвам злоупотреблений властью.[/info_b]

Что ответили на обвинения Международного уголовного суда в США, Германии и Франции?

Администрация Байдена решительно осудила действия МУС, а президент США заявил: “Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет связи – никакой”.

“Очевидно, что Израиль хочет сделать всё возможное для обеспечения защиты гражданского населения”, — отметил Байден и добавил: “Позвольте мне внести ясность: происходящее не является геноцидом. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля перед лицом угроз его безопасности”.

В МИД Германии заявили, что одновременное ходатайство о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС, с одной стороны, и двух израильских чиновников — с другой, создавало “ложное впечатление равенства”. Далее в заявлении перечислены преступления, совершённые ХАМАС, и выражается поддержка права Израиля на самооборону.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили о поддержке прокурора Международного уголовного суда, который собирается добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны страны Йоава Галанта и трёх лидеров палестинского движения ХАМАС.

«Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации», — отметили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в палату предварительного производства ведомства с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Как сказано в заявлении Хана на сайте МУС, Нетаньяху и Галант «несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года». По информации прокурора, это:

голод среди гражданского населения как метод ведения войны,

умышленное убийство,

умышленное нападение на гражданское население,

умышленное причинение тяжких страданий, или серьезного телесного повреждения, или вреда здоровью, жестокое обращение,

истребление и/или убийство, в том числе в контексте смертей, вызванных голодом,

преследование.

Среди доказательств — «интервью с выжившими и очевидцами, проверенные видео-, фото- и аудиоматериалы, спутниковые снимки», рассказал прокурор Карим Хан.

Прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС