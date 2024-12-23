Жена Асада подала на развод и намерена уехать в Лондон - Al Jazeera

Опубликовано: 23.12.2024 19:21 , Обновлено: 23.12.2024

Международная телекомпания Al Jazeera, а также израильская газета The Jerusalem Post (JPost) написали, что жена экс-президента Сирии Асма Асад подала на развод и намерена перебраться из Москвы в Лондон.

Как передала JPost, Асма обратилась в российский суд и запросила специальное разрешение на выезд из Москвы, а ее заявление рассматривают российские власти. По информации Al Jazeera, жена свергнутого президента Сирии общается с “крупными юридическими фирмами”, чтобы отделиться от мужа.

Но, продолжила телекомпания, Асма может столкнуться с препятствиями: несколько европейских стран и международных организаций вводят санкции в отношении нее, в том числе запрет на поездки и замораживание средств, обвиняя женщину в причастности к делам о коррупции и незаконном обогащении во время правления Башара Асада в Сирии.

[info_b]Газета Financial Times писала, что Асма с помощью посредников контролировала целые сектора экономики Сирии: телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю. По данным издания, экономика страны была поделена между Башаром Асадом, его супругой и младшим братом Махером.[/info_b]

Намерение Асмы переехать в Лондон том числе обусловлено желанием продолжить там лечение от лейкемии, которую диагностировали у женщины в мае 2024 года, написала Al Jazeera. Также она якобы ищет более стабильную и безопасную жизнь, а в Москве будто бы подвергается жестким ограничениям на передвижение и в целом не довольна своей жизнью в столице РФ.

[info_b]Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. В Великобритании она работала инвестиционным банкиром в американском банке JP Morgan. В 2000 году она вышла замуж за Башара Асада, тогда и переехала в Сирию. Помимо гражданства этой страны, у Асмы есть британский паспорт.[/info_b]

Кстати, информацию о разводе супругов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта информация “не соответствует” действительности, передало российское агентство ТАСС.

Ранее Telegraf.news писал, что Башар Асад впервые после свержения рассказал свою версию случившегося. Его заявление опубликовали 16 декабря в официальном Telegram-канале экс-главы Сирии. Как утверждает Асад, он не собирался бежать из страны.

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