"Не рассматривал уход в отставку" - Асад заявил, что не собирался бежать из Сирии. Как оказался в Москве?

Опубликовано: 16.12.2024 20:26 , Обновлено: 16.12.2024

Бывший президент Сирии Башар Асад впервые после свержения рассказал свою версию случившегося. Его заявление опубликовали 16 декабря в официальном Telegram-канале экс-главы Сирии. Как утверждает Асад, он не собирался бежать из страны.

В шапке заявления бывший президент случившееся [link href=“https://t.me/SyrianPresidency/4386” target=“_blank” rel=“noopener”] назвал [/link] “отъездом из Сирии”. Документ, судя по информации на нем, написан в Москве. “Во-первых, мой отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы боев, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра воскресенья, 8 декабря 2024 года”, - утверждает Асад.

Захвативших Дамаск повстанцев он назвал “террористическими силами”. По версии экс-президента, когда они проникли в город, политик перебрался в Латакию, чтобы с “российскими союзниками” наблюдать за боевыми действиями.

“По прибытии на авиабазу “Хмеймим” тем утром стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех линий боя и что последние армейские позиции пали. Поскольку полевая ситуация в этом районе продолжала ухудшаться, сама российская военная база подверглась усиленным атакам с использованием беспилотников”, - продолжил Асад.

По его словам, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать “немедленную эвакуацию” в Россию вечером 8 декабря. “Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов”, - сказал в своем заявлении экс-глава Сирии.

Стало известно, что делают войска РФ в Сирии после победы повстанцев

Он утверждает, что “ни на одном этапе этих событий не рассматривал возможность уйти в отставку или поиска убежища”. “И ни одно лицо или партия не делали такого предложения. Единственным курсом действий было продолжать бороться с натиском террористов”, - заявил Асад.

Себя он назвал “человеком, который в самые темные годы [гражданской] войны не ушел, а остался со своей семьей, рядом со своим народом, противостоя терроризму … на протяжении 14 лет войны”. Также экс-президент считает себя “человеком, который с самого первого дня войны отказался обменять спасение своей нации на личную выгоду”.

“Когда государство попадает в руки террористов и утрачивается способность вносить значимый вклад, любая должность теряет смысл, что делает ее занятие бессмысленным”, - объяснил свою “эвакуацию” в Москву Асад.

Никому не сказал, что собрался в Москву?

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники 13 декабря [link href=“https://www.reuters.com/world/middle-east/assads-final-hours-syria-deception-despair-flight-2024-12-13/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link], что Асад почти никому не сказал о своих планах бежать в Москву. По информации медиа, за несколько часов до этого он на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в Министерстве обороны Сирии 7 декабря заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться.

В этот же день, как утверждает Reuters, тогда еще президент Асад сказал менеджеру своего офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Также не предупредил он о своей эвакуации и младшего брата Махера, который командовал элитной 4-й бронетанковой дивизией и которому пришлось полететь на вертолете в Ирак, а затем в РФ, сказал источник агентства.

Ранее Telegraf.news писал, что временное правительство Сирии, сформированное после свержения уже бывшего президента Башара Асада, приостановило действие парламента и конституции в стране на три месяца. Об этом сообщило французское информагентство Agence France-Presse (AFP).

В Сирии приостановили действие парламента и конституции на 3 месяца