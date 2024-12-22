Ждёт ли экономику России "жёсткая посадка"? Экономист спрогнозировала срок "необратимого поворота". А что пообещал Путин?

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Опубликовано: 22.12.2024 20:15 , Обновлено: 22.12.2024

Издание The Business Insider сообщило, что, судя по цифрам, ни западные санкции, ни издержки трехлетней войны с Украиной не повлияли на темпы экономического роста России. Однако, по мнению некоторых экспертов, экономику РФ ждёт "жёсткая посадка". И такой вариант развития событий напрямую может сказаться на Беларуси, экономика которой на фоне западных санкций за последние годы стала ещё теснее связана с российской. Случится ли спад в 2025 году?

Экономист Александра Прокопенко уверена, что именно резкий рост госрасходов помог экономике России после начала конфликта с Украиной поддерживать рост. Но по ее мнению, он не может решить “хронические проблемы”, которые уже давно беспокоят российскую экономику. “Мы являемся свидетелями необратимого поворота к экономической стагнации”, - написала эксперт.

По ее мнению, в течение последних двух лет российская экономика действовала как “марафонец на финансовых стероидах”. И теперь действие этих стероидов заканчивается. Экономический рост замедляется, ключевые секторы испытывают охлаждение.

“Одновременное поддержание низкой инфляции и стабильности рубля становится все более неустойчивым. Без существенной коррекции курса текущая динамика может ослабнуть в течение года. К 2026-2027 годам финансовые и социальные проблемы, которые сейчас маячат на горизонте, могут полностью перерасти в кризис”, - написала она.

На данный момент, огромные расходы России в секторе обороны будут только расти, и в 2025 году расходы на оборону и безопасность составят более 8% ВВП и 40% всех государственных расходов, уверена экономист.

И, по ее мнению, это дорого обойдется экономике России в целом. Отрасли, которые не участвуют в оборонном производстве, испытывают недостаток финансирования и трудовых ресурсов. К таким относятся, например, производители сырьевых товаров и сельского хозяйства. А на фоне снижения мировых цен на уголь российский угольный сектор впервые за четыре года несет серьезные убытки.

По словам Прокопенко, это очень важно — учитывая, что от угольного сектора экономики зависит тридцать один российский город, что может вынудить Кремль вмешаться. И тут возникает вопрос, как долго власти России смогут оказывать помощь, учитывая ухудшающиеся финансовые перспективы. Прокопенко напомнила, что государственный фонд Национального благосостояния России достиг самого низкого уровня с 2008 года, составив 31 миллиард долларов.

При этом падение доходов от продажи нефти и газа на фоне санкций Запада не позволяет властями России его пополнять так же активно, как в довоенные годы.

[inf]Александра Прокопенко с 2017 по начало 2022 года работала в Центральном банке России и в Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве. Она - бывший обозреватель газеты “Ведомости”. Окончила Московский государственный университет и получила степень магистра в Манчестерском университете.[/inf]

По мнению экономиста, российское производство не справляется потреблением внутри РФ, а это значит, что она сильно зависима от импорта. “На практике отечественная экономика не может удовлетворить спрос, обусловленный агрессивными расходами государства и домохозяйств, что привело к большей зависимости от импорта. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту, оказывая давление на рубль и подпитывая инфляцию”, - написала она.

“Наши недостатки”

Президент России в четверг признал, что инфляция стала проблемой для властей РФ и что экономика страны перегревается. “Конечно, инфляция - это такой тревожный сигнал”, - уточнил Путин, сообщил “Интерфакс”.

“Буквально вчера, когда я готовился к сегодняшнему мероприятию, я разговаривал с председателем Центрального банка Эльвирой [Набиуллиной], которая сказала мне, что она уже составляет где-то около 9,3%. Но заработная плата выросла на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть — в реальном выражении за вычетом инфляции, — и располагаемые доходы населения также выросли”, - утверждает Владимир Путин.

Индекс потребительских цен в России в ноябре составил 8,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в октябре. Рост был обусловлен главным образом повышением цен на продовольствие, в том числе на молоко и молочные продукты, стоимость которых в этом году резко возросла.

Ослабление российского рубля, последовавшее за новыми санкциями США в ноябре, также привело к росту инфляции, что привело к росту стоимости импорта в Россию. Между тем, значительное увеличение военных расходов привело к дефициту рабочей силы, поставок и производства в других странах, что привело к росту цен и побудило работников требовать повышения заработной платы.

Путин же обвинил международные санкции в росте цен в России, но не исключил и ошибок властей РФ.”Конечно, внешние ограничения, санкции и так далее также оказывают определенное влияние. Они не имеют ключевого значения, но все равно так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику, - сказал глава Кремля, - Но есть и субъективные [факторы], есть и наши недостатки”.

“Здесь есть некоторые проблемы, а именно инфляция, определенный перегрев экономики, и правительству и центральному банку уже поручено снизить темпы роста”, - заявил Путин в ходе ежегодной “Прямой линии” с гражданами России в четверг. Он спрогнозировал, что экономический рост России в следующем году составит 2-2,5%. Ниже, чем в 2024-м.

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