Зерновую сделку продлили ещё на 2 месяца

Опубликовано: 18.05.2023 07:17 , Обновлено: 18.05.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки, срок действия которой истекал сегодня, 18 мая, ещё на два месяца. Его заявление подтвердила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О продлении зерновой сделки Эрдоган сообщил на своей официальной страничке в Twitter, заявив, что “российские друзья не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаева и “Ольвия"".

В своём заявлении Эрдоган также подчеркнул важность прекращения войны между Россией и Украиной и заключения мирного договора. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за “искреннюю поддержку, оказанную нашим усилиям в этом процессе”, а Владимиру Зеленскому - за “конструктивное сотрудничество”.

Вслед за Эрдоганом о продлении зерновой сделки заявила и официальный представитель МИД России .

“Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам”, - заявила Захарова в ходе вечернего брифинга.

При этом она подчеркнула, что принципиальная позиция Москвы с точки зрения оценки Стамбульских договорённостей, заключенных 22 июля 2022 года, не изменились.

“Перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены”, - подчеркнула Захарова.

В Кремле назвали продление зерновой сделки «жестом доброй воли»

Напомним, что зерновую сделку, заключенную в июле 2022 года, ранее уже продлевали. Однако, в этот раз в Москва заявляла, что согласятся на продление сделки только при соблюдении ряда условий. В частности, российские власти требовали снятия санкций по собственному экспорту зерна и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также разблокирования активов и счетов за рубежом, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.