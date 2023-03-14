В Кремле назвали продление зерновой сделки «жестом доброй воли»

Опубликовано: 14.03.2023 13:38 , Обновлено: 14.03.2023

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 14 марта назвал зерновую сделку «жестом доброй воли со стороны России».

Он объяснил это тем, что вторая часть сделки (о разблокировке экспорта из РФ) не выполнили. При этом заявил, что «сделка не может стоять на одной ноге».

Как сообщил ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, зерновую сделку продлили на прежних условиях. По его словам, «подтвержден пакетный характер» соглашения (в который входит снятие санкций с аграрного экспорта РФ).

В Минобороне Турции добавили, что в зерновую сделку продлили на 60 дней.

В заявлении ведомства сказано, что Турция приветствует такие шаги и «напоминают о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно разрешить при наличии доброй воли и диалога».

Напомним, переговоры между официальными лицами ООН и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о продлении зернового соглашения начались в швейцарской Женеве 13 марта.

[info_b]Напомним, зерновая сделку заключили в июле 2022 года и продлили на 120 дней в ноябре. В России не раз заявляли, что согласятся на продление сделки, если с них снимут санкции по собственному экспорту зерна и удобрений. Хотя ограничения и не застрагивают сельское хозяйство прямо, западные санкции Запада против платежной, логистической и страховой отраслей РФ создали барьер для экспорта.[/info_b]