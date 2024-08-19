"Земля и машины качаются" — Очевидец показал, как российскую деревню засыпало пеплом после извержения вулкана

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2024 14:11 , Обновлено: 19.08.2024

Российский посёлок Усть-Камчатск, что на востоке полуострова Камчатка, накрыло толстым слоем пепла после извержения вулкана Шивелуч, которое началось в ночь на 18 августа. Один из жителей населённого пункта снял на видео, как он выразился, "апокалипсис" и "последний день Помпеи". На кадрах видно, как деревушку буквально засыпало пеплом, который был повсюду: от деревьев до автомобилей.

Напомним, в ночь на воскресенье у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Сразу же после серии подземных толчков началось извержение вулкана Шивелуч. Жертв нет, однако, по словам местных жителей, в некоторых домах пошли трещины и повредилась штукатурка. Из-за огромного выброса пепла власти Камчатки объявили красный код авиационной опасности, передало издание Euronews.

“Всё в пепле. Так вот всё засыпало. Периодически земля качается. Всю ночь грохотало и сейчас грохочет. И машины качаются”, — рассказал на видео один из жителей посёлка Усть-Камчатск.

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