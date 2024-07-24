«Бежим-бежим-бежим!» - На глазах посетителей Йеллоустонского парка произошёл мощный гидротермальный взрыв

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2024 09:56 , Обновлено: 24.07.2024

На глазах посетителей американского национального парка Йеллоустоун 23 июля произошёл мощнейший гидротермальный взрыв. Туристы смогли снять на видео, как в воздух наподобие гейзера с огромной силой выбросило поток горячей воды и пара с камнями. По данным Службы национальных парков, обошлось без пострадавших, но место ЧП пока закрыли для посетителей для оценки ситуации и вероятности повторения ЧП.

По данным Службы национальных парков, всё произошло недалеко от гейзера Олд Фейтфул. Взрыв произошёл прямо у специально оборудованной для туристов пешеходной тропы. На фотографиях, которыми администрация Йеллоустоунского парка поделилась в социальных сетях, показана засыпанная землей и камнями тропа, обломки деревянных ограждений, разрушенные скамейки.

В соцсети X появилось видео собственно момента взрыва, который зрители назвали одновременно “впечатляющим и тревожным” и, судя по поведению автора ролика, в момент происшествия она разделяла эти противоречивые чувства.

“Бежим-бежим-бежим!” - призывала своих товарищей автор ролика, но продолжала снимать происходящее на камеру.

Тем временем Геологическая служба США прокомментировала это явление, сравнив его со скороваркой. Американские специалисты подчеркнули, что подобные гидротермальные взрывы, представляющие собой эпизоды внезапного превращения воды в пар, трудно предсказать и до самого последнего момента “они могут вообще не подавать никаких предупреждающих знаков”.