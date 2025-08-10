Зеленского позовут на Аляску? Главы ЕС и Белый дом поделились новыми сведениями

Опубликовано: 10.08.2025 08:00 , Обновлено: 10.08.2025

В субботу, 9 августа, главы Великобритании, Франции, Италии, Германии, Польши и Финляндии, а также председатель Еврокомиссии огласили совместное заявление, в котором приветствовали желание Трампа прекратить убийства и войну в Украине.

В то же время, в заявлении говорится, что страны-союзницы Украины, к которым причислили и США, должны продолжать “давление на Российскую Федерацию” и заверил, что сами продолжат это делать в виде дипломатических средств, “а также путем оказания существенной военной и финансовой поддержки Украине”.

Европейские главы предупредили, что “Украина обладает свободой выбора своей собственной судьбы”.

“Конструктивные переговоры могут состояться только в контексте прекращения огня или сокращения боевых действий”, - говорится в документе.

Зеленского позовут на Аляску?

Ранее Украина и несколько ее союзников из блока НАТО выказали обеспокоенность тем, что Трамп собирается вести переговоры о прекращении войны без учета их позиций.

Тем временем в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп не исключил приглашения Владимира Зеленского на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

Высокопоставленный американский чиновник и ещё три анонимных источника, близких к вопросу, сообщили американской телекомпании NBC News, что администрация Трампа в настоящее время рассматривает возможность приглашения президента Украины на переговоры.

“Это обсуждается”, - заявил один из источников. Однако визит Зеленского еще не согласован.

Тем временем Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time назвал президента США Дональда Трампа “болтуном” и объяснил, почему считает, что Трампу было бы “архиполезно” лично с ним встретиться.

«Болтуном» Лукашенко назвал Трампа в контексте подготовки мирных переговоров России и Украины. Президент Беларуси раскритиковал главу Белого дома за то, что тот выдвигает Москве ультиматумы и ставит сроки, в которые российская сторона должна уложиться с организацией переговоров. Такой подход Лукашенко назвал «несерьезным» и заявил, что подобные переговоры требуют тщательной подготовки.

Лукашенко назвал Трампа болтуном и объяснил, почему им было бы «архиполезно» встретиться