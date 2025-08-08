Лукашенко назвал Трампа болтуном и объяснил, почему им было бы «архиполезно» встретиться

Опубликовано: 08.08.2025 15:33 , Обновлено: 08.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time назвал президента США Дональда Трампа "болтуном" и объяснил, почему считает, что Трампу было бы "архиполезно" лично с ним встретиться.

“Болтуном” Лукашенко назвал Трампа в контексте подготовки мирных переговоров России и Украины. Президент Беларуси раскритиковал главу Белого дома за то, что тот выдвигает Москве ультиматумы и ставит сроки, в которые российская сторона должна уложиться с организацией переговоров. Такой подход Лукашенко назвал “несерьезным” и заявил, что подобные переговоры требуют тщательной подготовки.

“Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире”, - объяснил Лукашенко своё видение ситуации американскому журналисту Саймону Шустеру.

“Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн”, - добавил белорусский Президент.

В этом контексте, по его мнению, Трампу было бы “архиполезно” лично встретиться с самим Лукашенко.

“Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси”, - заявил политик, а далее в интервью признался, что “сказал бы многое” Трампу при личной встрече.

При этом самому Трампу, как политику, Лукашенко выразил поддержку, заявив, что “в открытую критиковал так называемую американскую демократию” и экс-президента США Джо Байдена, а то, в каком свете выставляли Трампа до предыдущих президентских выборов он назвал “позорищем”.

[inf]Полностью интервью Лукашенко американскому журналу Time можно посмотреть по ссылке.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Лукашенко дал интервью американскому еженедельному журналу Time ещё 25 июля, но запись выложили в открытый доступ только 8 августа.

Лукашенко дал интервью американскому журналу Time