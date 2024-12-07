Зеленский заявил о передаче Украине второй партии датских истребителей F-16

Опубликовано: 07.12.2024 14:11 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Дания передала Киеву вторую партию истребителей F-16. Напомним, о передаче первых шести датских самолетов F-16 стало известно 19 ноября.

“Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию”, - [link href=“https://t.me/V_Zelenskiy_official/12695” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] Зеленский, не уточнив, сколько истребителей передали.

Украинский президент утверждает, что датские F-16 из первой партии “уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру”. “Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно”, - добавил он, поблагодарив премьер-министра Дании Метте Фредериксен и “весь датский народ”.

Ранее Telegraf.news писал о передаче Украине шести истребителей F-16 от Дании в ноябре. Тогда Фредериксен сказала, что всего датская сторона планирует передать ВСУ 19 таких самолетов. «И потом еще будет партия, и еще одна следующая партия», — пообещала премьер.

«И потом будет еще партия» — Дания передала Украине 6 истребителей F-16

А о том, что Нидерланды и Дания передадут Украине эти американские истребители, стало известно еще в августе 2023 года. Тогда, кстати, Фредериксен и говорила, что это будет 19 самолетов F-16. Нидерландская сторона точное число не называла, тогдашний премьер-министр страны Марк Рютте рассказал, что всего у Нидерландов 42 таких истребителя, но не было решения, передадут все 42 или меньше.