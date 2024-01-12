Зеленский заявил, что ВСУ сбили за сутки 12 самолетов и 26 вертолетов РФ

Опубликовано: 12.01.2024 09:40 , Обновлено: 04.07.2024

Во время визита в Латвию 11 января президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Вооруженные силы Украины «сбили 12 российских самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки». И снова попросил оружие.

Впрочем, Зеленский не уточнил, когда и где это произошло. Однако сообщил, что это было сделано при помощи западных систем ПВО, а именно «дальнобойного оружия».

Зеленский в очередной раз сказал, что «очень ждет новых поставок оружия», что задержки в поставках «приводят к большой гибели людей».

Он поблагодарил «всех партнеров» за предоставление средств противовоздушной обороны. В частности, сказал, что речь идет о таких системах противовоздушной обороны, как Patriot, Nasams, Iris-T и Hawk. Попросил еще семь систем Patriot. И привел аргумент: «Если бы Украине дополнительно еще дали семь таких систем, то люди в Харькове, Херсоне и Одессе не погибали бы». При этом сказал, что «была задержка на три месяца».

Ранее Телеграф рассказывал, как в декабре Генштабе ВСУ заявили, что сбили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. В украинской сводке было указано, что все произошло на юге страны.

ВСУ заявили, что сбили сразу 3 российских Су-34. Что известно?