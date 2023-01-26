Зеленский объяснил, почему Путин для него «никто»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Владимир Путин для него «никто» и объяснил, почему не желает с ним разговаривать.
По словам украинского лидера, ему «не интересно встречаться и говорить» с президентом РФ.
«Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну», — сказал он.
И добавил, что если российские войска покинут территорию Украины, то война прекратится.
Кстати, ранее Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что тот жив. На что представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «Россия и Путин есть и будут».
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