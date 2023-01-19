Песков заверил Зеленского, что «Путин есть и будет»

Опубликовано: 19.01.2023 13:06 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 19 января ответил на сомнения украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Путин жив.

По мнению Пескова, для «чисто психологически» Зеленский хотел бы, чтобы «ни России, ни Путина не было».

«Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, он посоветовал Украине быть готовыми «учитывать требования России», чтобы быстрее все закончить.

Напомним, перед этим Зеленский а Украинском завтраке в Давосе утром 19 января заявил, что отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что тот жив.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения», — объяснил он.