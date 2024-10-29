Зеленский запросил у Запада ракеты "Томагавк" дальностью 2400 км — NYT

Опубликовано: 29.10.2024 14:51 , Обновлено: 29.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в засекреченной части так называемого "плана победы" запросил у западных стран ракеты "Томагавк" дальностью около 2400 км. Об этом сообщило издание The New York Times 29 октября со ссылкой на источники.

Согласно этой информации, поставка такого оружия включена в пункт о “пакете мер неядерного сдерживания”.

Дальность действия “Томагавка” составляет коло 2400 км, что более чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году.

[info_b]«Томагавк» — семейство испано-американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет (КР) большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента её принятия на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла 1,45 млн долларов США.

«Томагавк» является функциональным средством решения широкого спектра боевых задач и вместо штатной боевой части, ядерной или конвенциональной, ракета может выполнять функцию носителя кассетных боеприпасов для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолётов на аэродроме, стоянки техники или палаточного лагеря).[/info_b]

Анонимный высокопоставленный американский чиновник заявил NYT, что это “абсолютно невыполнимая просьба”. Соединенные Штаты отправили лишь ограниченное количество таких систем неназванным странам.

По словам американских официальных лиц, Украина “не представила Вашингтону убедительных аргументов относительно того, как она будет использовать оружие дальнего радиуса действия”. Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая опасности ракеты, предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии, добавили они.

Кроме того, New York Times пишет, что недавно четыре американских чиновника сообщили, что Зеленский “был ошеломлен” тем, что президент Байден не дал ему разрешения на использование американских ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России, когда они встречались в Вашингтоне в сентябре.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Исландию на Саммит Северной Европы в Рейкьявике пожаловался, что страны НАТО заблокировали не только само вступление Украины в Альянс, но даже не дают приглашение, чтобы та могла это сделать в будущем.

«Это несправедливо» — Зеленский пожаловался на поведение стран НАТО