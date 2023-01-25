Зеленский ввел санкции против представителей УПЦ и РПЦ

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Опубликовано: 25.01.2023 11:54 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января ввел в действие санкции по запросу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против представителей Украинской православной церкви и Русской православной церкви.

[obnovleno_b]Издание «Страна» уточнило, что санкции ввели еще 1 декабря 2022 года. А сейчас в указ добавили два пункта:

полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции,

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

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Например, в список попали экс-нардеп от ОПЗЖ клирик УПЦ Вадим Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец и другие.

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Напомним, еще в конце 2022 года Зеленский подписал указ, которым запретил деятельность в стране религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в России».

Ранее Службой безопасности предложения о применении персональных специальных экономических и других санкций. Проверить их эффективность должно было правительство совместно с СБУ и Нацбанком.