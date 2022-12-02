Теперь точно. Зеленский запретил в Украине церкви, связанные с Россией

Опубликовано: 02.12.2022 13:09 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря подписал указ, которым запретил деятельность в стране религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в России». А против их представителей ввел персональные санкции.

Об этом сказано в указе №820 от 1 декабря. Так Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Теперь Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым сделать невозможным деятельность в Украине «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций».

А еще СНБО также просила поддержать внесенные Службой безопасности предложения о применении персональных специальных экономических и других санкций. Проверить их эффективность должно правительство совместно с СБУ и Нацбанком.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский пообещал обеспечить для Украины «всю полноту независимости. В частности, духовную независимость».

«Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — сказал он.

Зеленский приказал запретить в Украине церкви, связанные с Россией

Кстати, 2 декабря Служба безопасности Украины продолжила обыски в церквях в поисках «русского мира». Так, сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией посетили: