Теперь точно. Зеленский запретил в Украине церкви, связанные с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря подписал указ, которым запретил деятельность в стране религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в России». А против их представителей ввел персональные санкции.
Об этом сказано в указе №820 от 1 декабря. Так Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Теперь Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым сделать невозможным деятельность в Украине «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций».
А еще СНБО также просила поддержать внесенные Службой безопасности предложения о применении персональных специальных экономических и других санкций. Проверить их эффективность должно правительство совместно с СБУ и Нацбанком.
Ранее Телеграф писал, что Зеленский пообещал обеспечить для Украины «всю полноту независимости. В частности, духовную независимость».
«Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — сказал он.
Зеленский приказал запретить в Украине церкви, связанные с Россией
Кстати, 2 декабря Служба безопасности Украины продолжила обыски в церквях в поисках «русского мира». Так, сотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией посетили:
- Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;
- Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (г.Житомир);
- Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);
- Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);
- Ровенско-Острожская епархия, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).