Зеленский внезапно приплыл на остров Змеиный

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Опубликовано: 08.07.2023 10:42 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля внезапно прибыл на украинский остров Змеиный, ставший одним из первых мест боёв в 2022 году. Именно там один из украинских пограничников произнес фразу про "русский военный корабль", которая в Украине стала символом сопротивления.

“500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов”, - написал в соцсетях президент Украины.

“Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из самых важных за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море!”, - говорится в его заявлении.

Ранее Телеграф сообщил что отступление российских войск с небольшого острова Змеиный в 40 километрах от берега Украины в Минобороны РФ назвали “шагом доброй воли”. Однако украинские военные считают это своей боевой победой.

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