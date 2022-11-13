"Не 18-й век" - Генерал Ходжес предсказал наступление ВСУ на Крым уже зимой
Американский генерал в отставке, быввщий командующий войскам США в Европе Бен Ходжес заявил, что боевые действия в Украине продлятся и зимой.
“Украинцы ни в коем случае не сделают паузу на зиму. Сейчас не 18-й век. Они будут продолжать оказывать давление на российские войска, не давая им времени решить свои проблемы или укрепить оборону. Никаких светлых пятен в будущем для российских войск”, - спрогнозировал генерал, который до этого с погрешностью до пары недель предсказал освобождение Херсона.
По его мнению, с освобождением областного центра украинские ракетные системы, в том числе HIMARS теперь достают до территорий, примыкающих к Крыму.
По расчетам Бена Ходжеса, приблизительный радиус действия РСЗО HIMARS в Херсонской области позволяет накрыть всю группировку российских войск на левом берегу Днепра.
“Предполагаю, что это скоро начнется и приведет к ослаблению российской обороны и локализации к северу от Крыма. Это также ясно показывает, почему ATACMS имели бы немедленный положительный эффект по сравнению с российскими базами в Крыму”, - уточнил генерал.
[info_b]В то же время, российские источники утверждают, что ВСУ уже активно обстреливают левый берег Днепра, где пытаются укрепиться ВС РФ.[/info_b]
При этом Бен Ходжеса выказал восхищение “дисциплинированным, методичным, терпеливым подходом” Генерального штаба Украины и планированием кампании по освобождению Херсона.
В свою очередь, профессор стратегических наук Филипс о’Брайен из Бостона считает, что именно HIMARS дали украинцам возможность проводить столь успешные наступательные операции.
“Примечательно, как одна система (HIMARS) в основном определяет почти все решения российской армии по материально-техническому обеспечению и базированию”, - написал он, а генерал Бен Ходжес поддержал его слова.
“На данный момент HIMARS играет роль, очень похожую на сочетание тактической и стратегической авиации малой дальности во Второй мировой войне. Это просто, относительно дешевле и проще в развертывании. Если вы можете расширить его диапазон с помощью ATACMS …”, - намекнул на что-то американский профессор.
Ранее Телеграф сообщил, что президент России никак не комментирует приказ министра обороны Шойгу об отустплкеми из Херсона. Он предоставил “честь” своему министру обороны Сергею Шойгу и командующему вооруженными силами Сергею Суровикину получить порцию “любви” россиян от вывода войск с западного берега Днепра близ Херсона, столицы одноименного южного региона.
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