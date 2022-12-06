Зеленский внезапно приехал на Донбасс

🎥 Видео

Опубликовано: 06.12.2022 13:30 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Он записал видео у въезда в город Славянск в Донецкой области, который находится примерно в 50 километрах от линии фронта.

В ролике украинский лидер поздравил военных с Днем Вооруженных Сил. И сказал, что традиционно проводит этот день на передовой.

«Я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба — тяжелее, цена — выше», — сказал он.

[info_b]Славянск — город в Краматорском районе Донецкой области Украины, административный центр Славянской городской общины. До создания в 2020 году Краматорского района был городом областного подчинения.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что резидент Украины 14 ноября внезапно прибыл в освобожденный недавно украинский областной центр Херсон. Он сделал это, чтобы лично поблагодарить служащих ВСУ.

Зеленский внезапно приехал в освобожденный Херсон