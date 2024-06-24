Зеленский уволил одного из высших генералов ВСУ

Опубликовано: 24.06.2024 21:10 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня в своем вечернем обращении объявил о смене командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Отставка произошла на фоне постоянных провалов в обороне Украины и наступления России.

Зеленский рассказал, что утром 24 июня провел совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича. Там и было принято решение.

[inf]Объединённый оперативный штаб Вооружённых сил Украины — орган управления межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения специальных операций по заданию Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и Генерального штаба ВСУ.[/inf]

В последнее время в Украине вокруг Содоля было очень много слухов о неприемлемом поведении и несоответствии занимаемой должности. Были и требования уволить его с должности и не допускать в армию вообще. Наиболее громкими обвинениями украинского генерала были о его некомпетентности и больших потерях находившихся в его подчинении солдат.

Так, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что генерал Содоль пьянствовал в Одессе во время прорыва россиян под Торецком. «По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», – написала она.

По информации Безуглой, «Содоль в Одессе пьянствовал с генералом Паласом, который отвечает за… Волчанск». Посты Безуглой с обвинениями в адрес генерала были опубликованы день назад.

“Какая будет дальнейшая судьба Юрия Содоля неизвестно, но лучше всего будет, чтобы его будущее время превратилось в расследование деятельности и привлечение к ответственности. Уверены, многим бойцам есть о чем рассказать об этом человеке”, - сообщили эксперты украинского аналитического центра DeepState.

На место командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Зеленский назначил бригадного генерала Андрея Гнатова, с 2018 по 2021 годы возглавлявшего 36 бригаду морской пехоты. В 2022 году он был заместителем командующего войсками ОК “Юг”, был одним из руководителей обороны Николаева и освобождения Херсонщины. Весной 2023 командовал обороной города Бахмут.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 июня объявил о завершении подготовки к переговорам Киева со странами Евросоюза и назвал точную дату их начала. Начавшуюся неделю украинский лидер назвал “исторической” для своей страны.

Зеленский объявил о начале «исторической недели» для Украины. Что ждёт от переговоров в Брюсселе?