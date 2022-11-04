Зеленский снялся в шоу для Netflix прямо в Киевском метро

🎥 Видео

Опубликовано: 04.11.2022 12:43 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский снялся в шоу прямо на платформе станции метро Майдан Независимости. Но сама станция не работает с начала вторжения России в Украину. Поезда там проходят без остановки.

Президент Украины дал интервью известному американскому ведущему Дэвиду Леттерману. Тот недавно съездил в Киев со съёмочной группой его авторской передачи «Мой следующий гость не нуждается в представлении» на Netflix. Интервью станет первым на шоу с действующим главой государства.

Вот как это выглядело:

https://twitter.com/josephineVV5/status/1588455319356989440?t=lUkvLAowpIGtfBjzyRPEXg&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten заявил, что люди из окружения президента РФ Владимира Путина «щенки, даже не собаки.

Зеленский назвал окружение Путина «щенками» — «Каждый выпьет 50 грамм водки и кричит»