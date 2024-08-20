Зеленский просил Запад вернуть в Украину мужчин боеспособного возраста — Bloomberg

Опубликовано: 20.08.2024 12:25 , Обновлено: 20.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить своих западных союзников помочь вернуть больше мужчин боеспособного возраста. Однако у стран ЕС есть экономическая причина для отказа, сообщил Bloomberg.

[info_b]Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину из-за войны с Россией. В мае в Украине был введен в действие закон о мобилизации, который призван пополнить военные ряды сотнями тысяч военнослужащих.[/info_b]

“Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается война”, - сообщило издание.

Однако журналисты назвали “главную экономическую причину оставить их у себя, особенно в странах, руководство которых в последние годы негативно относится к иммиграции”. Дело в том, что компании вынуждены искать работников за пределами страны, чтобы занять рабочие места на недавно построенных автомобильных или аккумуляторных заводах.

“Большая часть Центральной и Восточной Европы испытывает нехватку рабочей силы, а такие страны, как Польша и Чешская Республика, не хотят терять людей”, — отметило издание.

Глава главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства Томаш Проуза заявил, что “многие чешские компании зависят от навыков и упорного труда украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих».

К слову, 35-летний украинец, который уже более десяти лет живет на юго-западе Польши, рассказал Bloomberg что, по его мнению, его новая родина так же нуждается в таких рабочих, как он. Мужчина сказал, что “чувствует вину за то, что остался в Польше”, но “не готов отказаться от жизни”, которую построил в этой стране.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения “горячей фазы” войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным.

«Будем говорить с теми, кто всё решает» — Зеленский согласился на мирные переговоры с Путиным