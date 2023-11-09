Зеленский проговорился, сколько украинских военных погибло на войне

Опубликовано: 09.11.2023 09:18 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 ноября, что потери россиян на войне в пять раз выше, чем украинцев. Зная, какую цифру погибших из числа ВС РФ назвал ранее глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный, стало возможным подсчитать число погибших украинцев.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в ноябре, что число погибших россиян составляет не менее 150 тыс. человек. Таким образом, за время войны, получается, погибли не менее 30 тыс. защитников Украины.

Однако, в ежедневной сводке Генштаба Украины на 7 ноября говорилось о 307 тыс. “безвозвратных потерь” у россиян. Скорее всего, тут речь идёт не только о погибших, но и раненых, неспособных вернуться на поле боя. Таким образом, исходя из слов Зеленского о пятикратной разнице, Украина понесла в виде безвозвратных 61,4 тыс. потерь среди военных.

Официально власти Украины и России не сообщают о цифрах потерь среди своих солдат. Однако заявляют о гигантском количестве погибших у противника. В условиях “тумана войны” нет возможности проверить данные обеих стран.

Ранее Телеграф писал, что Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что до конца года ВСУ попытаются добиться значимых успехов. Такое обещание он дал во время выступления на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

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В свою очередь, глава Генштаба Украины Валерий Залужный в статье для The Economist признался, что контрнаступление ВСУ на юге Украины провалилось из-за неправильного планирования и ошибок командования в оценке возможностей войск.

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