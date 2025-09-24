Зеленский призвал мир вооружаться

Опубликовано: 24.09.2025 17:24 , Обновлено: 24.09.2025

Владимир Зеленский выступил перед Генеральной ассамблеей ООН, где заявил, что для установления мира страны должны иметь хорошее оружие. "Нет никаких гарантий безопасности, кроме друзей с оружием", - заявил президент Украины.

“Оружие решает, кто выживет. Ваши превосходительства, вы прекрасно знаете, что международное право не работает в полной мере, если у вас нет влиятельных друзей, которые действительно готовы его отстаивать. И даже это не работает без оружия”.

Вообще, во время своей речи президент Украины неоднократно подчеркивал присутствующим лидерам важность оружия и военной мощи для поддержания мира.

Он сделал несколько предупреждений странам ООН, в том числе: “Мы переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества”.

Завершая свое выступление, Владимир Зеленский похвалился, что у него была “хорошая” встреча с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

“Я также общался со многими другими сильными лидерами, и вместе мы можем многое изменить”, - сказал он, призвав всех остальных не молчать и осудить Россию.

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг Российской Федерации идёт война. При этом он разделил понятия СВО (так в России называют боевые действия с Украиной) и ситуацию вокруг РФ.

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