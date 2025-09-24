Песков объявил вокруг России "судьбоносную" войну

Опубликовано: 24.09.2025 13:16 , Обновлено: 24.09.2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг Российской Федерации идёт война. При этом он разделил понятия СВО (так в России называют боевые действия с Украиной) и ситуацию вокруг РФ.

Он признал, что его страна испытывает трудности из-за санкций и напряжённости с другими странами после начала боевых действий в Украине. Но заверил, что экономика РФ уже перестроилась на военный лад.

«Слушайте, идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас — это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть», — сказал Песков в эфире российского телеканала РБК.

Пресс-секретарь Кремля, однако, заявил, что россияне на фронте «не кричат, что мы патриоты». «Они берут ружье и идут воевать за свою родину. Зачастую те, кто здесь кричат, что они патриоты, они не хотят брать ружье и идти воевать», — заявил Дмитрий Песков.

Заявления были сделаны на фоне слов Трампа, который резко сменил риторику в вопросе потенциального возврата Украины и России к довоенным границам. Во вторник, 23 сентября, политик заявил что Украина, по его мнению, способна отвоевать все занятые Россией территории и “даже пойти дальше”, а также назвал условия для этого.

Трамп предложил Украине отвоевать у России все территории – «Возможно, даже пойти дальше»

Также Дональд Трамп заявил, что считает Россию “бумажным тигром”, который на деле не справился со своей задачей в Украине, которую бы другие страны решили за неделю, а РФ ведёт войну уже три года.

На эти слова Дмитрий Песков ответил так: “Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет”.

При этом представитель президента РФ выказал надежду, что в ближайшее время Москва донесет до президента США свою точку зрения и его риторика поменяется.