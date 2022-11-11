Зеленский призвал миллионы людей скинуться на "первый в мире" флот морских дронов

Опубликовано: 11.11.2022 15:37 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и не только поучаствовать в сборе средство на "первый в мире" флот морских беспилотников. По его словам, они должны будут защищать цканинские города от кораблей, которые запускают по ним ракеты.

“На фандрайзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира”, - рассказал президент Украины.

По его словам, он уверен, что “миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины”. “Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем”, - рассказал Владимир Зеленский.

Ранее Телеграф сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября вечером рассказал, что со следующей недели начнется сбор средств на производство морских дронов. Такие уже атаковали российские корабли в Севастопольской бухте. Впрочем, глава Украины не подтвердил, что атака была осуществлена силами ВСУ.

Зеленский объявил о создании флота морских беспилотников