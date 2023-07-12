Зеленский привел в ярость США и страны НАТО на саммите в Вильнюсе - Washington Post

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Опубликовано: 12.07.2023 09:18 , Обновлено: 04.07.2024

Критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес НАТО "привела в ярость" членов делегаций из США и стран-членов Альянса на саммите в Вильнюсе. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника 11 июля написало американское издание Washington Post.

Владимира Зеленского в преддверии саммита НАТО возмутило отсутствие конкретики в заявлениях западных лидеров относительно потенциального членства Украины в Альянсе.

“Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И в то же время добавляется какая-то странная формулировка об “условиях” даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса”, - написал Зеленский на своей страничке в Twitter.

Он подчеркнул, что, по его мнению, “неопределенность – это слабость” и пообещал “откровенно обсудить этот вопрос” на саммите в Вильнюсе. Однако такой напор украинского лидера в НАТО, по утверждению издания Washington Post, расценили как “давление на Альянс”.

“Я борюсь до конца”

Высокопоставленный представитель министерства обороны одной из стран-членов НАТО на условиях анонимности прокомментировал скандальный твит Зеленского. По словам военного, таким образом президент Украины “сделал посыл своей внутренней аудитории, говоря, что “я борюсь до конца"".

Другой высокопоставленный чиновник из одной из стран Евросоюза, отвечая на заявление Зеленского, отметил, что так официальный Киев “пытается вытянуть немного больше из своих союзников”. “На их взгляд формулировка проекта (по вступлению Украины в НАТО - ред.) “слишком свободна"", — пояснил чиновник.

Ещё один чиновник отметил, что твит Зеленского с критикой в адрес НАТО буквально “привёл в ярость” делегацию из США. Само же издание Washington Post отметило, что “дипломаты НАТО пытаются найти способ продемонстрировать поддержку Украине, фактически не предлагая Киеву членство в Альянсе”, поскольку пытаются соблюсти “деликатный и опасный баланс”.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 июля на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина получит приглашение в Североатлантический альянс, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия».

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Он заявил, что члены НАТО «согласились отменить требования для плана действий по членству в альянсе» и разрешить Украине пойти по одноэтапному процессу присоединения к Альянсу.

Как отметило издание Washington Post, по ходу переговоров страны Балтии, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы требовали от руководства Альянса “четких формулировок”, чтобы продемонстрировать, что “путь Украины к членству в НАТО становится короче”.