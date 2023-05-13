Зеленский прилетел в Рим

Опубликовано: 13.05.2023 11:44 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибыл в римский аэропорт Чампино, сообщило агентство Reuters. Позднее он сам подтвердил свой визит в Twitter.

Украинский президент назвал визит важным для “приближения победы Украины”. Во время своего пребывания в Риме он встретится с премьер-министром Джорджией Мелони, президентом Серджо Маттареллой и Папой Римским Франциском.

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В конце апреля понтифик заявил, что Святой Престол участвует в тайной мирной миссии по прекращению войны в Украине.

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Однако украинский чиновник, близкий к Офису президента, заявил CNN, что в Киеве ничего не слышали про “тайную миссию” Папы римского. Так в Украине отреагировали на заявления канцелярии Понтифика о неких секретных переговорах, связанных с Украиной, в которых он участвует.

У Зеленского ответили Папе Римскому на его признание в участии в «тайной миссии»