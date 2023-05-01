У Зеленского ответили Папе Римскому на его признание в участии в "тайной миссии"

Опубликовано: 01.05.2023 22:17 , Обновлено: 04.07.2024

Украинский чиновник, близкий к Офису президента, заявил CNN, что в Киеве ничего не слышали про "тайную миссию" Папы римского. Так в Украине отреагировали на заявления канцелярии Понтифика о неких секретных переговорах, связанных с Украиной, в которых он участвует.

«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения», — заявил чиновник.

Ранее Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к «секретной миротворческой миссии в Украине». Однако отказался сообщать подробности.

“Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас проводится миссия, но она еще не обнародована. Когда это станет достоянием общественности, я раскрою детали”, - заявил Папа Римский журналистам в воскресенье во время перелета домой после трехдневного визита в Венгрию.

“Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь покоя через замкнутость … Это нелегко”, - сделал заявление глава Католической церкви.

Папа Римский добавил, что он говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, епископом, представляющим Русскую Православную церковь в Будапеште. “На этих встречах мы говорили не только о Красной Шапочке. Мы говорили обо всех этих вещах. Все заинтересованы в пути к миру”,- сказал он.

Ранее Папа Римский снова сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Он заявил, что вторжение РФ было в интересах нескольких империй, не только России.

Папа Римский обвинил «другие империи» в конфликте России и Украины