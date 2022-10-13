Зеленский приказал правительству обсудить отмену безвиза с Беларусью

Опубликовано: 13.10.2022 10:20 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с призывом отменить безвизовый режим с Беларусью и поручил Кабинету министров заняться этим вопросом.

Ответ Зеленского на петицию которая набрала необходимые 25 тыс. подписей, появился 12 октября.

Он отметил, что «держит на контроле меры, направленные на усиление режима контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной». Президент также подчеркнул, что украинско-белорусская граница закрыта на въезд для белорусов и других иностранцев. Работает лишь один пункт пропуска для украинцев, которые возвращаются на родину.

Зеленский предложил рассмотреть отмену безвиза Кабинету министров.

Что написано в петиции?

Автор обращения предложил отменить безвизовый режим с Беларусью из-за ее «враждебных действий».

По его мнению, свободный въезд белорусов в Украину «угрожает национальной безопасности».

«Под видом граждан Беларуси могут свободно въехать те же граждане России, которым отменен безвиз. Органы внутренних дел, как министерство обороны находятся в подчинении России, и могут выдать любые документы тем же гражданам государства агрессора. Беларусь пассивно принимает участие в нападении на Украину, что позволяет делать все, что вредит нашей стране», — также написано в тексте петиции.

Напомним, Украина отменила безвизовый режим с Россией с 1 июля 2022 года «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Телеграф писал, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 12 октября приняла резолюцию, которая осуждает «незаконную аннексию Россией» территории четырех областей Украины. Среди тех стран, кто был против ее принятия, оказалась Беларусь.

Генассамблея ООН осудила Россию за аннексию областей Украины. Кто, кроме Беларуси, был против?