Зеленский позвал войска НАТО в Украину. Но не воевать

Опубликовано: 07.04.2024 12:24 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины поддержал предложение Эммануэля Макрона в вопросе отправки французских военных в Украину для обучения ВСУ. В разговоре с украинскими СМИ Зеленский пригласил и другие страны приезжать в Украину.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон ещё 21 февраля заявил на закрытой встрече, что намерен отправить в Украину войска.

Позже, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что, говоря об отправке западных войск в Украину, президент Франции подразумевал направление инструкторов для подготовки украинских солдат.

Владимир Зеленский предложение французского президента поддержал и считает, что отправка французских солдат для обучения ВСУ позволит обучать солдат “намного быстрее”, чем если бы пришлось “отправлять туда бригады”. Кроме того, президент Украины отметил, что это сможет помочь получить боевой опыт работы с западной техникой, потому что “одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая - на поле боя”.

В то же время Владимир Зеленский осторожно призвал к реализации подобных инициатив другие страны НАТО.

“Я не могу публично сказать: “Армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь”. Потому что Россия поднимет хайп и будет раскалывать единство мира. Если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для нас. У нас есть приезжающие граждане других государств воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам”, - сказал Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности. Об этом глава российского МИД сообщил на встрече с главами иностранных дипмиссий в Москве.

Лавров рассказал, при каких условиях Россия будет обсуждать гарантии безопасности Украины