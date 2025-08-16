Почему американцы «свернули саммит» с Путиным? Эксперты оценили итоги неожиданно короткой встречи

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.08.2025 09:42 , Обновлено: 16.08.2025

Встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске, от которой некоторые политологи ожидали прорывных решений по украинскому вопросу, завершилась досрочно и без конкретных договорённостей. Вместо анонсированных пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым 6-7 часов переговоры продлились менее трёх и, вероятнее всего, были свёрнуты американской стороной. Краткая итоговая пресс-конференция оставила больше вопросов, чем ответов.

По данным канала Faridaily, встреча шла 2 часа 45 минут. Не состоялся ни разговор тет-а-тет в традиционном формате, ни расширенная встреча делегаций за обедом — он был отменён. Ведущие канала заявили, что российские министры Белоусов и Силуанов, а также глава РФПИ Дмитриев фактически «слетали на Аляску впустую». Формат переговоров был также изменён американцами незадолго до начала с «пять на пять» на «три на три».

Без сделки и с расхождениями

По итогам встречи Дональд Трамп на пресс-конференции признал, что прийти к соглашению не удалось: «Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет».

Российский президент, в свою очередь, ограничился надеждой на то, что достигнутое «понимание» сможет «открыть дорогу к миру на Украине». При этом ни одна из сторон не раскрыла, какие именно договорённости или совместные шаги обсуждались.

Как предположили эксперты The Guardian, саммит в итоге произвёл «слишком мало плодов». Одной из ключевых причин провала, по данным NBC со ссылкой на источники Bild, могло стать фундаментальное недопонимание позиций. Они утверждают, что спецпосланник США Уиткофф неправильно понял слова Путина.

Предложение о «мирном отходе» украинцев из Херсона и Запорожья он якобы воспринял как готовность Москвы вывести оттуда свои войска. «Уиткофф не знает, о чём говорит», — процитировало издание неназванного украинского чиновника.

Источники также сообщили о серьёзных расхождениях в подходах к прекращению огня. Россия, по этим данным, предлагала лишь частичное перемирие, в то время как США настаивали на заморозке конфликта по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций. Однако, как утверждает Bild, Кремль на это не пошёл.

«Одноразовые манипуляции»

Российский политолог Максим Жаров охарактеризовал действия сторон до и во время встречи как попытки «прогнуть друг друга с помощью одноразовых манипуляций», которые в итоге не принесли результата ни одной из них. По его мнению, после того как американцы поняли, что «прогнуть русских не удалось, они просто свернули саммит».

Эксперт посчитал, что теперь будущее переговорного трека по Украине во многом зависит от Москвы. Кремль должен дать Трампу повод вновь «загореться» желанием «завершить конфликт», предположил Жаров. В противном случае, по его прогнозу, может повториться сценарий «Стамбул 2.0», где разные внешние силы могут оказывать давление на американского президента.

«Триумф» и «пиар-победа»

Несмотря на отсутствие видимых результатов, многие западные СМИ оценили саммит как успех для Владимира Путина. Редакция The Guardian назвала встречу «пиар-победой доминирующего Путина», заявив, что он, будучи гостем, получил «гораздо больше престижа, чем его хозяин». Газета подчеркнула, что именно он первым выступал на пресс-конференции, задавая тон, и получил от Трампа приглашение для следующей встречи в Москве.

The New York Times, в свою очередь, обратила внимание, что тёплый публичный приём со стороны Трампа фактически положил конец «дипломатической изоляции России».

Politico прямо назвала переговоры «триумфом Путина», а издание CNN заявило, что он добился «значительных успехов».

В Киеве, как написали The Times и Financial Times, на итоги встречи отреагировали с крайней нервозностью.

Сам Трамп в интервью Fox News оценил саммит «на десятку», заявив, что «хорошо, когда две большие державы ладят».

Трамп и Путин не пришли к соглашению по Украине. Подробности встречи